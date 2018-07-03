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За киберзащиту банков придётся платить клиентам

Сегодня, 13:01

Клиентам придётся приобретать дополнительное устройство. К такому выводу пришли эксперты, изучившие новые требования ЦБ.

Они направлены на то, чтобы обеспечить дополнительную киберзащиту банков. А за всё это платить придётся клиентам.

Согласно новому документу ЦБ, введено требование для тех случаев, когда у банков не будет возможности «непосредственного контроля защиты информации» по платежам, которые осуществляют клиенты.

В таких случаях необходимо применение раздельных технологий, когда клиент готовит платёж и когда его подтверждает. 

Если раздельные технологии применить невозможно, требуются ограничения по суммам транзакций и перечню получателей, а также по географии плательщика.

Эксперты указывают, судя по документу, не вполне понятно, какое значение вложил регулятор в термин «раздельные технологии».

Как бы то ни было, пользование мобильным банком теперь будет обходиться клиентам дороже. Для этого потребуется либо намного больше времени, либо приобретение дополнительного и недешёвого устройства.

Впрочем, банкиры сохраняют надежду. Они обратились в Центробанк за разъяснениями.

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