Хакеры провели успешную атаку на криптовалютный кошелёк Trezor

Сегодня, 03:30

Злоумышленники в области преступной кибердеятельности продолжают демонстрировать свою активность. Не все защитные системы могут им противостоять.

В частности, хакеры провели успешную фишинговую атаку на криптовалютный кошелёк Trezor. Компания уже признала достоверность этого факта.

Хакеры смогли перенаправлять пользователей ресурса в адрес фейкового сайта. Там происходили кражи их личных данных.

При этом, на фишинговом сайте показывалось предупреждающее сообщение о необходимости введения секретного ключа в правильном порядке. Хакеры не обратили внимание, что оно содержало ошибки.

Для того, чтобы обезопаситься в дальнейшем от подобных атак, специалисты блокчейн-проекта порекомендовали следующее. Нужно убедить в наличии надписи «защищено», которую должна содержать адресная строка браузера.

Помимо того, не следует вводить свои ключи в компьютер. Делать это следует лишь с применением аппаратного кошелька.

Необходимо проверять все совершаемые операции лишь на устройстве Trezor. Там никогда не будут спрашивать секретный ключ клиента.

Известно, что фейковый сайт, который «соорудили» хакеры, уже заблокирован. Количество пострадавших от кибератаки и сумма ущерба, нанесённого киберпреступниками, не сообщаются.

Ясно одно. Раз криптовалюты находят всё большее своё распространение, хакеры неизбежно ими заинтересуются.