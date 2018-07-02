Использовать краденные телефоны станет невозможно

Сегодня, 10:50

Правительство России разработало концепцию борьбы с «серыми» мобильными телефонами, а также краденными гаджетами, которая предполагает использование контроля по системе IMEI. Такое нововведение одобрено временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества.

Проблема «серых» мобильных телефонов, а также поисков украденных аппаратов стоит очень давно. Специально для ее разрешения при содействии сотрудников правоохранительных органов была создана специальная система контроля за такими гаджетами. Специальная комиссия при Совете Федераций РФ одобрила внедрение система контроля при помощи специальных кодов IMEI.

Теперь, ввезенные в Россию из-за рубежа смартфоны необходимо будет регистрировать для дальнейшего использования. Те же устройства, которых не окажется в общероссийской базе, перестанут обслуживаться операторами мобильной связи. Эта же система поможет блокировать и краденные телефоны, что просто «отобьет» у преступников желание воровать смартфоны из-за невозможности использовать их далее.

Согласно такому нововведению операторы мобильной связи перестанут оказывать услуги телефонам, IMEI код которых окажется в «черном списке». Такое нововведение очень порадовало владельцев сматрфонов, ведь их кражи происходят ежедневно.