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Приложение Сбербанка требует удалить Telegram

Сегодня, 10:48

Настоятельная рекомендация парализует работу гаджета клиента банковского учреждения.

Вслед за Роскомнадзором приложение Сбербанка также упорно требует удалить Telegram. Необычная просьба приравнивается к обязательной процедуре. Поскольку использование мессенджера блокирует нормальный доступ к услугам банка, следует выбрать, какой сервис более нужен клиенту.

«Если не удалить вирусы, то выполнение операций может потребовать подтверждения в контрактном центре банка. Вирус — .org.telegram.messenger», - сообщает Сбербанк через свое приложение.

В Сбербанке предполагают, что смогут с очередным обновлением исправить досадную ошибку. К слову, компания М-13 провела исследование, в котором владельцы Telegram-каналов оценили эффект блокировки мессенджера. Сообщается, что ранее озвученные данные не были достоверны. Верить ли в это исследование до конца, пока не понятно. Но деятельность мессенджера в России регулярно сталкивается с различными преградами.

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