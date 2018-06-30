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Смартфоны Samsung тайно рассылают личные фотографии владельцев

Сегодня, 15:24

Устройство не оставляет информации о несанкционированной рассылке в приложении.

В последнее время крупные IT-гиганты вроде Facebook и Apple столкнулись с проблемами защиты личных данных пользователя. Следующей на этот путь ступила южнокорейская корпорация Samsung. На днях стало известно, что смартфоны данного производителя тайно рассылают личные фотографии своих владельцев. Баг появился после обновления фирменного приложения Samsung Messages, предназначенного для отправки SMS-сообщений.

В соцсетях пользователи массово жалуются на то, что их гаджеты распространяют информацию о них без их ведома. Один из пострадавших заявил, что обнаружил проблему совершенно случайно. Об утечке ему сообщила его девушка, которой в личном сообщении пришла целая фотогалерея из телефона молодого человека. Проверив свой смартфон, он обнаружил, что в Samsung Messages никакой информации об отправке нет, хотя снимки пересылались непосредственно с помощью данного софта. В то же время это было записано в логах сотового оператора. Владелец девайса, как и многие другие пользователи обратились с претензиями к Samsung, однако там этот инцидент пока оставили без внимания.

Ранее мы писали, что в Сети продаются базы данных российских паспортов. Злоумышленники используют данные о россиянах, чтобы оформлять на них кредиты. Точное количество таких операций пока не известно.

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