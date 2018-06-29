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Киберпреступники украли данные более миллиона покупателей Adidas

Сегодня, 17:57

На сайте немецкого бренда Adidas разместили сообщение о том, что киберпреступники могли выкрасть персональные данные покупателей, которые совершали покупки через интернет-магазин компании.

В сообщении присутствует информация о том, что неизвестные люди смогли завладеть данными, которые связаны с клиентами бренда. Утечка информации произошла во вторник.

Говорится о том, что украдены данные только американских клиентов бренда. В компании уверяют, что к преступники не имеют данных о кредитных карточках клиентов, но в их руках оказались пароли, мобильные телефоны и учетные записи.

Есть информация о нескольких миллионах пользователей, чьи данные были похищены.

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