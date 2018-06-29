Обнаружена серьёзная угроза для всех устройств Android с 2012 года

Сегодня, 13:04

«Слабые места», которые нашли в Intel, стали большим разочарованием для многомиллионной аудитории, которые пользуются девайсами Android.

Но дела с Android, которые выпускались с 2012 года, обстоят куда хуже: обнаружена серьезная угроза для всех выпущенных устройств Android с указанного года и до нашего времени. Она носит название «RAMpage» (CVE-2018-9442), которую и обнаружили исследователи технических университетов. В группе риска оказались смартфоны с типом памяти LPDDR2, которые производили исключительно после 2012 года. Носителем RAMpage является драйвер памяти в подсистеме ION. Неизвестно, подвержены ли данному риску iOS-устройства фактически, но в теории это тоже возможно.

RAMpage способствует тому, чтобы ION записывала и обновляла данные в RAM. Таким образом происходит утечка важной конфиденциальной информации от паролей до личный фото или видео. Google работает над устранением данного бага, и в Google Play будут обнаружены и удалены все программы, которые имеют RAMpage.

В компании Google не советуют устанавливать на свой девайс приложение сомнительного происхождения. Также, исследователи выпустили программу GuardION, которая поможет защитить свое устройство от RAMpage-атак.