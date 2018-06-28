«Новая угроза»: Хакеры научились взламывать смартфон через аккумуляторы

Сегодня, 10:10

Сила нажатия на экран и количество потребляемой энергии позволяют виртуальным злоумышленникам составить «портрет активности пользователя». Защититься от аферистов поможет простая жадность.

Аналитики рассекретили новую способность хакеров взламывать смартфон через, казалось бы, безобидные аккумуляторы. Новая угроза получила кодовое название «портрет активности пользователя», составляющийся на основе анализа потребления смартфоном энергии. Сила нажатия на дисплей и количество заряда батареи могут о многом рассказать виртуальным злоумышленникам: используемые приложения, набираемый текст в конкретный момент и даже пароли от сайтов и банковских сервисов.

Хакеры научились терроризировать юзеров посредством аккумуляторов, однако не успели придумать, как сделать новый метод взлома максимально простым и доступным. Защититься от сетевых неприятелей позволит обычная человеческая жадность.

Не вставив «заготовленную» батарею в смартфон пользователя, хакер не сможет составить «портрет активности». Таким образом, не выпуская гаджет из рук, вы защищаете себя минимум от одного известного метода взлома. Однако и этот способ противодействия виртуальным злоумышленникам может пасть, если смартфон придется сдать в сервис на ремонт.