Avast: 40% россиян не боятся вирусов-майнеров

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Несмотря на достаточно хорошую осведомлённость об угрозе, пользователи в России не верят, что станут жертвами злоумышленников.

Компания Avast провела собственное социологическое исследование, по итогам которого обрисовала общую картину отношения россиян к угрозам вирусов-майнеров. 40% опрошенных заявили, что не задумываются об опасности и не боятся заражения вредоносным софтом. Порядка 32% граждан уверены, что их устройства находятся в безопасности, поскольку сами они никогда не занимались и не планируют заниматься добычей криптовалюты. В то же время россияне, как утверждают в Avast, демонстрируют высокую осведомлённость о криптовалютах и угрозах незаконного майнинга. В частности, 95% респондентов заявили ,что слышали о виртуальных деньгах, ещё 82% сказали, что знают о действиях злоумышленников, использующих чужие устройства для майнинга.

Ранее эксперты оценили уровень цифровой грамотности россиян. Сотрудники аналитики Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) провели собственное исследование, которое показало высокую беспечность российских граждан по отношению к собственной кибербезопасности.