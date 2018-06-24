Хакеры нашли простой способ взломать любой iPhone

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Всё происходит при помощи обычного подбора пароля, который установлен в каждом «яблочном» смартфоне.

Стоит отметить, что в iOS установлено несколько слоёв защиты, начиная от обычного пароля и заканчивая сканером лица или пальца. Это всё позволяет назвать iPhone «самым защищённым телефоном».

Такой статус заставляет специалистов по всему миру искать способы взлома iOS с таким вниманием и рвением, которого не получает ни один другой телефон.

На этот раз хакеры старались взломать iPhone простым способом подбора пароля. Но здесь стоит уточнить, что после 10 ошибочных попыток ввода комбинации, все данные с iPhone стираются. Это контролируется специальным аппаратным модулем. Поэтому обойти защиту очень сложно, ведь между вводом паролей существует интервал.

Однако хакеры нашли более простой способ. Они подключали внешнее устройство ввода, которое эмулирует клавиатуру. После этого вводить пароль в iPhone можно бесконечное количество раз.

Уязвимость присутствует во всех версиях iOS, кроме iOS 12. В последней реализована дополнительная защита.