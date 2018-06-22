VistaNews.ru


Twitter будет бороться с безопасностью вместе с Smyte

Сегодня, 20:25

Компания, которую приобрела крупнейшая социальная сеть, известна уже своими «победами» над недоброжелателями в интернете. Поэтому Twitter решил с теми посотрудничать.

Twitter в последнее время активно взялся за безопасность своего сайта, а также пользователей. В мире известны тысячи историй, как троллинг, различные кибератаки могут в конечном итоге привести к горю. Именно с этой целью и была куплена службу безопасности в интернете. Теперь компания будет бороться с безопасностью вместе с Smyte.

Совсем недавно Twitter даже блокировал страницы малолетних, тех, кому не было еще тринадцати лет.

Американская компания Smyte уже на протяжении долгих лет в сфере кибербезопасности, причем успешно.

Так что в будущем они в тандеме смогут добиться нормального, «человеческого» общения в сети. Иначе пользователей ждет блокировка контента и даже уголовная ответственность.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Twitter впервые получил квартальную прибыль

Twitter предоставит в будущем новую функцию для пользователей

В Twitter добавили функцию закладок

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем