Twitter будет бороться с безопасностью вместе с Smyte

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Компания, которую приобрела крупнейшая социальная сеть, известна уже своими «победами» над недоброжелателями в интернете. Поэтому Twitter решил с теми посотрудничать.

Twitter в последнее время активно взялся за безопасность своего сайта, а также пользователей. В мире известны тысячи историй, как троллинг, различные кибератаки могут в конечном итоге привести к горю. Именно с этой целью и была куплена службу безопасности в интернете. Теперь компания будет бороться с безопасностью вместе с Smyte.

Совсем недавно Twitter даже блокировал страницы малолетних, тех, кому не было еще тринадцати лет.

Американская компания Smyte уже на протяжении долгих лет в сфере кибербезопасности, причем успешно.

Так что в будущем они в тандеме смогут добиться нормального, «человеческого» общения в сети. Иначе пользователей ждет блокировка контента и даже уголовная ответственность.