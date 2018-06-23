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Программой-вором оказалось обычное мобильное приложение

Сегодня, 04:15

Владельцы смартфонов отдают предпочтение утилите Advanced Battery Saver, но ее присутствие на гаджете наносит вред конфиденциальности его владельца.

Утилита Advanced Battery Saver пользуется значительной популярностью среди владельцев смартфонов и планшетов. Ведь она призвана значительно экономить заряд устройства. Эксперты же компании RiskIQ заподозрили неладное в работе данного приложения и проверили его корректность.

После ряда исследований оказалось, что после установки на смартфон или планшет Advanced Battery Saver получает полный доступ к личным данным его владельца, что автоматически переводит его из разряда обычных мобильных приложений в программу-вора. На сегодняшний день решить данную проблему можно только путем удаления программы с гаджета, к чему специалисты и призывают людей. На устройствах которых она установлена.

Эксперты подтверждают, что приложение действительно значительно экономит заряд и закрывает все лишние процессы, которые идут в смартфоне или планшете. Также Advanced Battery Saver получает полный доступ к переписке человека, журналу вызовов и запросам, которые он делает в интернете. Известно, что данная программа может использоваться и для накрутки кликов на рекламных объявлениях даже без участия владельца гаджета. В итоге, программой-вором оказалось обычное мобильное приложение.

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