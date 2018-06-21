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Создатель Telegram и бывший владелец социальной сети «Вконтакте» активно ведет борьбу за отмену цензуры. Именно такая позиция удостоила его чести быть номинированным на премию.

Павлу Дурову вручили премию от Союза журналистов Казахстана, поскольку бизнесмен придерживается принципиальной позиции против цензуры. Также миллиардер является противником вмешательства со стороны государства в переписки пользователей в интернете. ФСБ и Роскомназдор давно ополчились против Павла Дурова, ведь тот не отвечает на запросы со стороны организаций о предоставлении ключей шифрования переписок пользователей сети. Telegram неоднократно блокировали в России, но умелые пользователи все равно обходили блокировку и мессенджер до сих пор доступен.

Ранее Роскомнадзор блокировал IP-адреса крупных провайдеров. Это привело к тому, что пострадали «Одноклассники», система Яндекс, Google и Microsoft.

Напомним, «детище» Дурова «Вконтакте», ранее принадлежавшее разработчику, сейчас находится во владении Mail.Ru Group.