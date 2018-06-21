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«Лаборатория Касперского» помогла производителю пива защититься от киберугроз

Сегодня, 00:45

«Лаборатория Касперского» распространила информацию в пресс-релизе об успешном внедрении комплекса систем кибернетической защиты для пивоваренной компании. Заказчик – чешское предприятие Plzeňský Prazdroj, продукция которого – пиво Pilsner Urquell и Velkopopovický Kozel.

«Лаборатория» проанализировала степень устойчивости производственно-технологических линий к кибератакам, выявила слабые места и разработала меры и рекомендации по комплексу обеспечения кибернетической безопасности. Об этом сообщает Мирослав Заиц, IT-аналитик пивоваренной компании.

Такое усиление мер безопасности жизненно необходимо компании, так как любое нарушение производственного цикла в результате несанкционированного воздействия на предприятие повлечет за собой огромные, миллионные убытки для компании.

Вследствие того, что в последние годы кибератаки промышленных предприятий становятся все более частым явлением, проблема компьютерной безопасности выходит на передний план. Например, недавно горнодобывающая компания Evraz проводила у себя тесты на возможность стороннего проникновения в их компьютерные сети.

Можно спрогнозировать вместе с ростом киберпреступности рост рынка систем защиты от компьютерного взлома.

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