Symantec: Хакеры из Китая атаковали серверы компаний из США и Азии

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Целью кибератаки был перехват контроля за гражданскими и военными средствами связи.

Хакеры предприняли попытку взломать защиту и получить доступ к компьютерам компаний из США и Юго-Восточной Азии. Жертвами действий злоумышленников стали телекоммуникационные предприятия, а также оборонные подрядчики. Специалисты компании Symantec выяснили, что атака велась с территории Китая. Целью киберпреступников был перехват контроля за гражданскими и военными каналами связи.

По некоторым данным, хакерам удалось взломать компьютеры, с помощью которых осуществлялось управление космическими спутниками. Эксперты подчёркивают, что, если бы вовремя не удалось пресечь попытку взлома, то последствия могли быть достаточно серьёзными. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники ФБР и Министерство внутренней безопасности США.

Ранее стало известно, что хакеры похитили более 20 млн долларов в криптовалюте Ethereum.