iPhone раскроет при звонке в службу «911» данные о местоположении пользователя

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Эксперты опасаются, что это приведёт к очередной волне утечек персональных данных.

Apple анонсировала нововведение, которое касается взаимодействия пользователей её продукции с экстренными службами США. Глава компании Тим Кук заявил, что iPhone, которые управляются посредством iOS12, во время звонка в службу «911» будут автоматически передавать информацию о местоположении звонившего абонента.

Помочь оперативно получить данные позволит специально созданная технология RapidSOS. Она считывает IP-пользователя, преобразуя его в координаты места, откуда был совершён вызов. В Apple считают, что эти меры позволят спасти множество жизней, поскольку людям не нужно будет тратить время на то, чтобы сообщить диспетчеру, где они находятся. В то же время эксперты в области защиты данных скептически относятся к нововведению. Они считают, что это может привести к очередной волне утечки данных, а также слежке спецслужб за пользователями iPhone. В Купертино все обвинения отвергают, заявляя, что данная информация будет доступна исключительно диспетчерам службы «911».

Ранее в Facebook вновь отчиталась об утечках персональных данных. В компании обнародовали перечень информации, которую собираются о пользователях.