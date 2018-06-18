ESET: В России и Украине с 2013 года «гуляет» невидимый вирус

Сегодня, 16:06

Программа может удалённо включать микрофон и камеру, делать запись экрана и воровать файлы с диска.

Специалисты компании ESET выявили вирус InvisiMole, о котором ничего не было известно с момента его запуска в 2013 году. По словам экспертов в области кибербезопасности, программа «гуляет» в России и Украине на множестве компьютеров. Невидимый для антивирусного ПО программный софт способен активировать на удалённой основе микрофон, камеру, делать запись экрана, а также воровать личные файлы с жёсткого диска.

Помимо прочего, данный вирус сможет собирать и передавать третьим лицам информацию о программах, установленных на ПК, системную информацию, а также список открытых документов. Способ заражения InvisiMole пока не установлен.

Ранее специалисты компании ESET выяснили, что на Android-смартфонах существует способ распространения вирусов. Недобросовестные разработчики вводят в заблуждение пользователей, «накручивая» счётчики закачки приложения.