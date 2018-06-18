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На Android-смартфонах обнаружили опасный способ распространения вирусов

Сегодня, 14:21

Лукас Стефанко, представитель компании ESET, рассказал о недобросовестных разработчиках приложений Android, которые подделывают информацию о количестве загрузок.

Создатели приложений вводят в заблуждение многих пользователей Android-смартфонов. Они дописывают нужное количество загрузок, благодаря которым определяется популярность приложения.

Этот опасный способ распространения вирусов не имеет почти никакого функционала. Юзерам, которые обнаружили такое приложение на своих Android-смартфонах, предлагают писать отзыв или подавать жалобу.

Во избежание подобного эксперты советуют обратить внимание на такую информацию, как отзывы, и дополнительные сведения от Google. При небольшом количестве скачиваний программы специалисты просят воздержаться от пользования приложением.

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