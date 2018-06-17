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В Android-эмуляторе Andy OS найден майнер криптовалюты

Сегодня, 16:24

Попытка разработчика скрыть вредонос провалилась: пользователь обнаружил вшитое в установщик программное обеспечение, которое работает на вычислительной мощности компьютера.

На портале Reddit пользователь сообщил, что нашел майнер криптовалюты в Android-эмуляторе Andy OS, который разработчик пытался скрыть в установщике. Вредоносная программа запускает эмулятор, используя производительность устройства.

Автор сообщил, что обнаружил майнер случайно: в поисках нового Android-эмулятора он случайно узнал о Andy OS, и решил попробовать новую незнакомую программу. С официального сайта он скачал файлы, установил их на эмулятор TopWire, открыл ряд компьютерных игр, и заметил, что в каждой из них резко упали показатели FPS. Проверив производительность центрального процессора он нашел их работающими с 80% нагрузкой и температурой 80 градусов по Цельсию.

Так он вычислил постоянный фоновый процесс с именем updater.exe, который оказался майнером криптовалюты. Этот вредонос антивирусы не могут обнаружить, и остается на устройстве даже после удаления самого Android-эмулятора. Стоит отметить, что администраторы в сообществе Andy OS в Facebook тоже советуют отключать антивирусные программы при установке пакета.

Он сообщил о проблеме разработчиков, реакция которых удивила пользователя: его вмиг удалили из официального сообщества Andy OS, проигнорировав вопрос.

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