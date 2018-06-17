Тотальная слежка: Что Google знает о вас?

Сегодня, 11:11

Компания Google хранит множество данных о своих пользователях, не желая ни с кем делиться. Она использует их для настройки рекламных объявлений, на которые пользователь регулярно наталкивается в браузере. Google знает практически все о вас. А вы знаете, как защититься от интереса американского техногиганта?

Чтобы Google идентифицировал вас, вы должны создать соответствующую учетную запись. У юзера могут быть анонимные данные в cookie на телефоне или компьютере. По ним Google не сможет узнать, кто вы на самом деле. Все что, компания знает о вас, написано вами же при создании учетной записи.

Ранее Google был всего лишь поисковой системой. Сейчас браузер собирает много данных о ваших поисковых запросах, что можно прировнять к фасовке грязного белья. Войдите в раздел «Истории» и просмотрите данные поиска, которые проводник держит в себе. На самом деле довольно странно понимать, что Google отслеживает каждый ваш шаг в Сети.

Эксперты составили перечень сведений, на основе которых американский техногигант составляет портрет юзера: имя, пол, дата рождения, адрес электронной почты, номера телефонов, места работы и жительства, «Истории» в браузере», рекламные предпочтения, путешествия – это все, что Google знает о вас.

Основная причина, по которой Google отслеживает все эти данные о вас, заключается во впаривании рекламы. Вместе с этим фактом интересно узнать, что компания думает о вас. Войдите в проводник и перейдите в раздел «Настройки». Вы увидите, как Google определила ваш возраст, пол и список интересов. Тотальная слежка, не так ли?

Нажмите «Управление историей местоположений» и выберите «Историю местоположений». В данном разделе вы можете пресечь сбор сведений о передвижениях.

Напоследок мы научим вас скрывать данные от других юзеров. С помощью инструмента Google «О себе» можно отредактировать или удалить конфиденциальные данные, став более анонимным пользователем.