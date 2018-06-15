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Хакеры нашли способ взломать 4G-сети

Сегодня, 03:15

Злоумышленники могут оставить без связи конкретного абонента, а также отключить банкомат, сигнализацию в квартире или системы видеонаблюдения, которые подсоединены посредством сотовой связи.

Хакеры нашли брешь в системе безопасности 4G-сети. По мнению экспертов, этот способ позволит не просто взломать мобильное интернет-соединение четвёртого поколения, но и спровоцировать серьёзные последствия для многих людей по всему миру. В частности, отмечается, что, проникнув в систему обеспечения сети, хакеры смогут блокировать доступ к интернету для отдельных пользователей. Это может также касаться устройств и систем, использующих сотовую связь, таких как банкоматы, частные квартиры с сигнализациями и системы видеонаблюдения. Также злоумышленники получили возможность «поймать» сигнал от конкретного телефона и оставить его владельца без связи. Помимо прочего, хакерам может быть доступен алгоритм, позволяющий создавать собственные виртуальные сети, используя мощности стороннего оператора без его разрешения, продавая таким образом услуги связи.

Ране мы писали, что хакеры научились взламывать систему управления кораблями в море. Многие суда могут перейти под контроль злоумышленников, поскольку , по мнению экспертов, имеют слабую защиту от вмешательства.

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