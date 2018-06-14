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Хакеры взломали версию iOS 11.4

Сегодня, 13:06

Пользователям представится возможность установить на свои iPhone джейлбрейк.

Хакеры нашли способ взломать систему защиты актуальной прошивки Apple - iOS 11.4. Специалист Ричард Чжу заявил в своём Twitter, что ему удалось найти подходящие алгоритмы и изменить данную версию операционной фирменной системы. На примере iPhone 7 он показал, как работает его способ. Данная возможность позволит пользователям устанавливать на новые модели смартфона джейлбрейк. Пока, правда, Чжу не уточнил, будет ли он публиковать в общем доступе соответствующий софт и инструкции. Как известно, джейлбрейк для iPhone X появился в сети спустя всего несколько месяцев после релиза гаджета. Данный софт позволяет взломать защиту «яблочного» девайса, установить на него стороннее приложение, настроить отдельные параметры устройства, которые недоступны при обычном пользовании.

Ранее мы писали, что от Apple требуют допустить сторонних разработчиков до iOS. Эксперты уверены, что такой шаг позволит «освежить» прошивку и догнать во многих аспектах Android.

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