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Apple затруднит несанкционированный доступ к iPhone

Сегодня, 08:57

В первую очередь, по мнению экспертов, речь идет не о противодействии хакерам, а о вмешательстве специальных подразделений спецслужб. Компания намерена внести в систему защиты своих мобильных устройств концептуальные изменения.

Компания максимально затруднит несанкционированный доступ к iPhone при помощи модернизации операционной системы. Принцип решения нельзя назвать новым, потому что он состоит в минимальном временном отрезке попыток разблокировки. После 60 минут безуспешного включения смартфона, отключается передача информации между ним и USB-соединением. Несмотря на заявленную ранее твердую позицию Apple, в ответе на предложения ФБР о сотрудничестве, сейчас компания говорит о защите данных пользователей от преступников и действий агентов тоталитарных режимов.

Однако аналитики уверены, что новая разработка, в немалой степени касается и действий отечественных спецслужб. Продолжение линейки iOS1, которое будет применяться в этом сезоне, получит новую функцию. Тем не менее, в Apple заявили, что в отдельных случаях, когда речь будет идти непосредственно о возможности преступления или теракта, компания пойдет навстречу правоохранительным органам.

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