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Хакеры похитили более 20 млн долларов в криптовалюте Ethereum

Сегодня, 17:13

Эксперты подчеркивают, что подобное могло произойти из-за неправильно настроенных клиентов сервиса, что подвергает сбережения опасности взлома.

Китайская компания Netlab, которая специализируется на кибернетической безопасности, отмечает, что злоумышленники использовали программы Ethereum, настроенные для получения доступа к RPC на порте 8545. Он способен открыть доступ к части важных функций, и позволяет стороннему приложению проникать в личные данные пользователя и проводить операции.

Отмечается, что в большинстве приложений данные настройки отключены. Однако некоторые пользователи пользовались неправильно настроенными клиентами Ethereum, несмотря на предупреждения разработчиков, чем подвергли себя риску, который оправдался.

Специалисты отмечают, что сканирование вышеуказанного порта происходило всегда, усиливаясь в моменты присоединения нескольких групп. Одна из них стала наиболее результативной, в результате чего хакеры похитили более 20 млн долларов в криптовалюте Ethereum.

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