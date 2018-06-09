AdBlock Plus позволит отключать все кнопки соцсетей на любых сайтах

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Компания AdBlock Plus сообщила в своем блоге, что в сервис добавлена функция, которая позволяет отключать кнопки соцсетей на других сайтах. Эта мера ударит по карманам владельцев Интернет-ресурсов и обеспечит более качественный контент.

Каждый день увеличивается число людей, которые блокируют рекламу в интернете. Многие веб-сайты под постами размещают кнопки для доступа к соцсетям. Они дают возможность социальным платформам отслеживать персональные данные пользователей, создавая «теневые профили», даже если их не нажимали. Кроме того, в компании AdBlock Plus считают, что это является рекламой.

Последняя версия расширения, выпущенная 9 июня 2018 года, имеет специальную функцию, которая дает возможность отключать любые социальные сети на всех сайтах, включая виджеты сайтбаре.

Для блокировки кнопок, пользователь AdBlock Plus должен будет добавить список фильтрации в расширение для браузера. Возможность будет реализована Google Chrome и Mozilla Firefox.

Руководство AdBlock Plus приняло решение о запуске новой функции после того, как Apple сообщила разработке новых мер, направленных на защиту персональных данных юзеров.