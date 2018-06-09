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Изобретен новый вид интернет-мошенничества в России

Сегодня, 13:21

Пользователям интернета предлагают получить приз размером в 3 тысячи долларов. Для этого необходимо обновить любой браузер на своем компьютере.  

После этого необходимо было перевести деньги на карту, реквизиты, которой были указаны в сети. Аванс составлял 200 рублей. Никаких денег никто не получал, а деньги с карточки снимались мошенниками, которые исчезали.

На такую уловку попали уже более 300 тысяч пользователей в Казахстане, Беларуси, Украине. И в России новый вид интернет-мошенничества набирает обороты.

Существует масса и других видов мошенничества. Романтические романы, интернет-магазины, устройство на работу удаленно. Виной тому- желание разбогатеть быстро.

Чтобы не стать обманутым мошенниками, никогда нельзя предоставлять свои данные неизвестным.

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