Вирус Baba Yaga научился уничтожать конкурентов

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Хакеры продолжают свою вредоносную деятельность. Они не только изобретают всё новые и новые программы, но и усовершенствуют те, что уже существуют.

Вирус Baba Yaga был известен специалистам уже давно. Однако сейчас он получил очередное обновление и научился уничтожать своих конкурентов, одновременно защищаясь от них.

Судя по специфическому названию, этот вирус дело рук российских хакеров. Он эффективно взламывает сайты на базе WordPress. Затем происходит перенаправление пользователей с заражёнными страницами на конкретные маркетинговые ссылки. Если жертва делает там покупки, хакер получает процент от торговой выручки.

Специалисты информируют, у Baba Yaga два модуля. Один занимается внедрением спама для уязвимых сайтов. С помощью второго злоумышленники могут осуществлять контроль заражённой страницы круглосуточно.

Подобных вирусов достаточно много, но Baba Yaga, в сравнении с ними, имеет существенную особенность. Этот вирус может сам обнаруживать конкурентов на заражённой страничке и уничтожать их. После этого он становится там единовластным «хозяином». Получается, работает в качестве своеобразного «антивируса».

При этом Baba Yaga старается, чтобы работа инфицированного сайта не нарушалась и сам он, таким образом, оставался незамеченным очень продолжительное время.