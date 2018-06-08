Для посещения Адмиралтейства требуется разрешение командования ВМФ

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Градозащитники Петербурга будут допущены к осмотру работ, которые ведутся по переустройству Адмиралтейства под Главный штаб ВМФ, только в случае наличия специального допуска к государственной тайне.

Депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский обратился за допуском в Адмиралтейство. В ответ парламентарию сообщили, что все работы по реконструкции исторического здания проводятся на основании проектной документации, согласованной Комитетом по госконтролю, и использованию исторических и культурных памятников города Санкт-Петербурга.

Для осмотра реставрационных работ депутату предложили направить запрос командованию ВМФ с указанием данных паспорта, цели визита и списка корпусов, которые Вишневский хочет увидеть. Для посещения отдельных объектов может потребоваться разрешение на доступ к государственной тайне.

Парламентарий намерен обратиться в генпрокуратуру.

Оценочная стоимость реконструкционных работ в Адмиралтействе составляет порядка 1,7 млрд рублей.