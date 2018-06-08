Банк России создал гида по российским банкнотам

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Новое приложение было создано в преддверии ЧМ – 2018. Оно должно помочь в борьбе с фальшивомонетчеством.

Банк России создал мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое станет настоящим гидом по российским банкнотам, выпущенным в оборот еще с 1997 года. Приложение позволит понять, какую модификацию банкноты держит в руках пользователь, а также поможет проверить ее подлинность без использования специального оборудования. Однако приложение проверяет подлинность купюр не самостоятельно, как это делало «Банкноты 2107», а наглядно показывает все возможные способы проверки: на просвет, на ощупь, при наклоне, с лупой.

Для того, чтобы узнать номинал и модификацию банкноты достаточно навести на нее камеру телефона. На экран всплывет вся необходимая информация, которую можно прочитать или прослушать, нажав соответствующую кнопку. Для гида доступны два языка: русский и английский.

Данное приложение поможет гражданам лучше разбираться в российских банкнотах, а иностранцев предупредит от риска оказаться жертвами фальшивомонетчества.

«Банкноты Банка России» уже доступны для скачивания и прошли свое первое удачное тестирование. Приложение доступно для смартфонов на базе iOS и Android.