Биометрическая проверка скоро придёт на смену обычным паролям, полагают эксперты

Сегодня, 21:28

Компании, занимающиеся интернет-безопасностью, разрабатывают новые системы аутентификации, которые сменят давно потерявшие надежность пароли. Разработки биометрической проверки обещают поддержать Google, Microsoft и Mozilla.

Созданный клиентский протокол позволит установить связь между браузером и внешней системой аутентификации. Это может быть USB-ключ или сканер отпечатков пальцев для ноутбука или смартфона. Кроме этого новая система безопасности позволит для регистрации или авторизации на сайте использовать аппаратные ключи или биометрические показатели: сканирование сетчатки глаза, отпечатки пальцев, систему распознавания лиц.

Ожидается, что в Chrome 67 и Firefox 60, которые выйдут в ближайшее время, новая система биометрической аутентификации будет запущена в полном объеме. Эти нововведения позволят защититься от краж паролей и фишинга.