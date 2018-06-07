Хакеры нашли способ взломать систему управления кораблями в океане

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В большинстве случаев суда не оснащены системами защиты, достаточными для отражения атаки.

Эксперт в области кибербезопансости Кен Мунро из Университета Плимута определил, что современные киберпреступники имеют огромные возможности. По его словам, хакеры уже даже нашли способ взломать систему управления кораблями. Речь идёт даже о судах, которые находятся далеко в океане. Злоумышленники имеют возможность получить доступ к спутниковому каналу связи с кораблями. На судах зачастую, по словам Мунро, отсутствует банальные системы защиты, которые могли бы отразить самую примитивную атаку. Эта тенденция, как считает эксперт, может привести к самым опасным последствиям. Вместе с тем власти пока не предпринимают решительных шагов по предотвращению вмешательства.

Ранее мы писали, что управление поездом хакеры смогут перехватить через Wi-Fi. Злоумышленники научились «перехватывать» контроль над железнодорожными составами.