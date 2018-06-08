Сегодня, 05:15

Гаджет для наблюдения за ребенком фирмы-производителя FREDI был куплен на сайте Amazon. Взлом обнаружила мать ребенка Джейми Саммит, поведав об этом на своей страничке в Facebook.

Мать маленького мальчика утверждает, что приобрела видеоняню FREDI для наблюдения за свои малышом, как оказалось, устройство можно использовать и в других целях. Отмечается, что хакеры взломали видеоняню для отслеживания интимной жизни супругов. Гаджет дает возможность наблюдать за своим чадом сразу нескольким людям. Для этого достаточно скачать специальное приложение и подключиться к видеоняне с помощью Wi-Fi. Наблюдать можно из любой точки мира, а камера не статично направлена на один объект, а поворачивается на 360 градусов.

В один день Джейми была в комнате, где установлено устройство, с единственными двумя людьми, у кого был к нему доступ. Вдруг камера начала двигаться и повернулась в сторону кровати, но не с ребенком, а той, где спят супруги. Увидев, что на кровати ничего не происходит, камера вернулась в исходное положение. Девушка утверждает, что гаджет поворачивался именно в тот угол, где она обычно вскармливает младенца.

Девушка вызвала сотрудников полиции, но те не смогли ничем помочь. После этого жертва взлома позвонила в компанию-производителя, но там попросту не взяли трубку.