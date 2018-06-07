Хакеры научили вирус для роутеров VPNFilter обходить шифрование

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Угроза данного вредоносного ПО оказалась масштабнее, чем считалось ранее.

Вирус для роутеров VPNFilter имеет гораздо более расширенный функционал. К примеру, хакеры обучили алгоритм обходить SSL-шифрование, которое применяется многими интернет-сайтами и сервисами. Один из компонентов программы перехватывает исходящие запросы компьютера на ресурс и заменяет их на небезопасные. При этом он использует базовый, незащищенный протокол HTTP. Также VPNFilter сособен добавлять вредоносный javascript-код на сторонние сайты. Он способен поражать не только роутеры, но и другие сторонние устройства, в том числе персональные компьютеры. Эксперты установили, что вредоносное ПО способно угрожать большинству популярных роутеров.

Незадолго до этого стало известно, что VPNFilter разработали в России. Впервые вирус появился две недели назад. По некоторым данным, он уже успел поразить полмиллиона роутеров в 50 странах мира.

Ране мы писали, что в сети завелся вирус «Сталин». Он занимается удалением файлов с компьютера.