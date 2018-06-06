Игрушки Amazon оказались кибершпионами

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Производители прекратили пошив продукции в связи с угрозой хакеров. На возможную опасность эксперты обратили внимание еще зимой минувшего года.

Корпорации eBay и Amazon приостанавливают производство мягких игрушек CloudPets по причине вероятных кибернападений. В феврале 2017 года представители обеих фирм засомневались в игрушках после того, когда выяснилось, что огромное количество аудиозаписей хозяев игрушек сберегаются в онлайн-режиме без определенной защиты. Игрушки оказались своего рода кибершпионами.

Мягкие игрушки CloudPets продаются на рынке с динамиком и внедренными микрофонам. Дети имеют возможность записывать сообщения и отправлять их своим родным и друзьям с помощью беспроводной технологии Bluetooth. Специалисты в области кибербезопасности говорят, что информацией владельцев мягких игрушек завладевали чужие лица, которые применяли записи для атаки других.