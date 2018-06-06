Эксперт: Поставить на «прослушку» можно абсолютно любой смартфон

Сегодня, 12:36

Специалист проверил на практике свои подозрения и обнаружил, что соцсети на самом деле следят за пользователями.

Абсолютно любой смартфон, который имеет опцию отправки голосовых сообщений, можно поставить на «прослушку», уверен эксперт по кибербезопасности фирмы Asterix Питер Хенвей. По его словам, это происходит при произношении специальных слов-триггеров. При произношении определённых фраз информация, которая озвучена пользователем сразу за этим, автоматически записывается и обрабатывается. Это могут быть выражения по типу «Привет, Siri» и «Окей, Google». Компании скрывают эту информацию от пользователей, однако подобные процессы на самом деле имеют место быть. Эксперт провёл эксперимент, по итогам которого выяснилось, что контекстная реклама в сети действительно имела ту направленность, которая звучала в голосовых сообщениях, записанных на его смартфон. Хенвей считает, что такая информация мало чем интересна спецслужбам и используется для таргетирования.

Ранее стало известно, что Facebook продолжит собирать данные пользователей. Представители компании отказались выполнять требования властей.