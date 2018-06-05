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Аналитики Лаборатории Касперского провели масштабное исследование безопасности популярных трендов, а именно смарт-часов и фитнес-трекеров. Результаты, опубликованные в специальном отчете, не внушают оптимизма.

Специалисты заявили, что владельцы «умных» часов могут стать жертвой хитрых хакеров. Потенциальная опасность кроется в беззвучных сигналах многочисленных датчиков, фиксирующих физические параметры пользователя, а также временные отрезки производимых действий. Таким образом, хакеры, подключившись к датчикам, имеют возможность сделать их безотказными «шпионами», доставляющими все больше сведений о владельце. Дальнейшая подстройка позволяет внедряться в малейшие нюансы частной жизни.

Лаборатория Касперского разработала для обладателей «умных» часов инструкцию по безопасности. В ней говорится, что показателями интереса хакеров может служить, во-первых, дополнительный запрос от устройства на разрешение отправки локационных данных, во-вторых, «интерес» приложения к данным аккаунта владельца. Кроме того, если часы или трекер начинают быстро разряжаться, то это вполне вероятно может означать, что передача данных на серверы хакеров уже происходит.