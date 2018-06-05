Путанные инструкции Google провоцируют утечку секретных данных компаний

Сегодня, 13:50

Речь идет о групповом доступе организаций к программному обеспечению и пакету приложений, которые могут использоваться сразу большим количеством сотрудников. Незнание и недостаточная осведомленность администраторов приводит к тому, что данные 10 тысяч корпораций становятся общедоступными.

Именно путанные инструкции Google Groups провоцируют утечку секретных данных компаний, подвергаются опасности и сведения, заложенные в наборе программного обеспечения G Suite. Статистика показала, что треть организаций даже не догадываются о том, как их конфиденциальная информация, переписки, отправка запросов на восстановление паролей, становится публичной.

В корпорации Google сочли, что менять настройки и делать их более понятными для администраторов вовсе не стоит, ведь сейчас они и так функциональны и ясны. Тем не менее, специалисты подразделения Kenna Security настаивают, что изменения крайне важны и нужны.