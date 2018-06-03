CNBC: Следующим «11 сентября» станет разрушительная кибератака

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Эксперты считают, что миру грозит "виртуальный Перл-Харбор", которые уже необходимо расценивать как "пандемию". Их заслуженно расположили на третьей позиции в списке самых страшных рисков.

Эксперты в США считают, что следующим «11 сентября» станет глобальная, разрушительная кибератака. Издание CNBC опубликовало слова профессионального хакера, эксперта в сфере кибербезопасности Тары Уиллер, которая предрекла подобную атаку, что превзойдет все самые худшие ожидания. Данный инцидент "точно получит свое имя, как 11 сентября и Перл-Харбор", пока не известна лишь точная дата.

Уиллер отметила, что значительная часть американской инфраструктуры, например в сфере здравоохранения, отвратительно защищена, а многие организации все еще пользуются Windows XP и подобными платформами с неисправимыми пробоинами в безопасности. Мишенью хакеров могут стать некоторые элементы инфраструктуры, например электросети или системы для очистки воды, однако самое страшное - взлом систем, необходимых для функционирования общества.

Подобную угрозу предвидят и другие технологические компании. На докладе Всемирного экономического форума-2018 в списке глобальных рисков кибератаку расположили сразу после природных катаклизм и проблем из-за погодных явлений.

Недавно BluVector в своем отчете указал, что порядка 40% промышленных систем управления и критической инфраструктуры США подверглись хакерским атакам за второе полугодие 2017 года.