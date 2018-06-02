Компанию AIQ уличили в сборе и хранении данных пользователей Facebook

Сегодня, 11:09

В настоящее время известно, что в распоряжении канадской фирмы находилась личная информация о более чем 700 тысячах пользователях.

Компанию AggregateIQ (AIQ) из Канады уличили в несанкционированных операциях с персональными данными пользователей Facebook. Американская пресса подозревает фирму в сборе и хранении информации о сотнях тысячах людей, которые зарегистрированы в популярной соцсети. В настоящее время известно, что в распоряжении AIQ находились телефонные номера, электронные и домашние адреса, а также прочие личные данные 759 пользователей. В компании уже объяснились, заявив, что персональная информация собиралась с помощью специально созданного приложения, целью которого было выяснить, какие люди ставят лайки и оставляют отзывы о политических лидерах в период президентской гонки в США в 2016 году.

Ранее мы писали, что Apple «сливает» данные учетных записей iCloud. Компания активно сотрудничает с американскими властями и без проблем передаёт спецслужбам информацию о клиентах.