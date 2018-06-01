Учёные разработали алгоритм, блокирующий распознавание лиц в соцсетях

Сегодня, 18:25

Специалисты представили Instagram-фильтр, который направлен на динамическое разрушение технологии идентификации.

Ученые из U of T Engineering под предводительством профессора Пархамом Аараби разработали уникальный алгоритм, блокирующий распознавание лиц в соцсетях. Исследователи уверены, что их детище позволит обезопасить пользователей от неконтролируемого сбора персональных данных.

Указанный алгоритм специалисты сумели получить благодаря эксперименту, в рамках которого изучались возможности двух нейросетей. Первая была нацелена на распознавание лиц, другая – на защиту от такого распознавания. В итоге им удалось создать специальный фильтр для Instagram, который менял пиксели таким образом, что невооружённым глазом различия с оригинальной фотографией обнаружить не удастся, однако система идентификации не сможет определить черты лица изображённого на снимке человека.

Разработку уже проверили в различных условиях на примере 600 человек. Результаты тестов показали, что алгоритм снижает долю распознаваемых лиц от 100% до 0,5%.