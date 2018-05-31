Хакер сдавал в аренду вирусы, атакующие Steam

Сегодня, 03:30

Аналитики компании «Доктор Веб» опубликовали раскрытие преступной деятельности хакера под ником Faker, зарабатывающего деньги на сдаче вирусов «под ключ».

Статья появилась в блоге компании 30 мая и подробно описывает все детали деятельности преступного гения. Вся его деятельность так или иначе была направлена на пользователей игрового сервиса Steam. Среди «разработок» киберзлодея были и подставные аукционы-рулетки для выигрыша дорогостоящего игрового наполнения, которое в будущем можно продать за реальные деньги; и фейковое ПО для аудиочата, позволяющее взломать аккаунт пользователя, установившего программу. Все это Faker сдавал «в аренду» тем, кто покупал у него специальную платную подписку. От клиентов практически не требовалось ничего кроме денег, и иногда домена, зато прибыль, которую они могли получать с помощью предоставляемого хакером ПО, оценивается в огромные суммы, равно как и заработок самого «предпринимателя».

Аналитики, работавшие над статьей сообщают, что все мошенническое ПО может быть обнаружено с помощью антивирусных программ актуальной версии. А вся полученная информация будет направлена Valve Corporation, дабы там могли применить меры наказания по отношению к владельцам аккаунтов, замешанных в мошенничестве.

На днях также в Канаде хакеры завладели личными данными десятков тысяч клиентов двух крупных канадских банков.