«Почему подешевел EOS»: В блокчейне нашли опасную уязвимость

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При помощи обнаруженной ошибки хакеры могут взять контроль над всей сетью, и получить контроль над нужными им нодами. Руководство решило временно не запускать основную сеть до решения и устранения найденной проблемы.

Специалисты из издания forklog сообщают, что в блокчейне EOS нашли опасную и критическую уязвимость, при помощи которой можно удалённо взять под контроль всю сеть. Специалисты сообщают, что при помощи этой ошибки хакеры могут ввести произвольный код, что поможет им взять под контроль любые ноды.

По некоторой информации, в EOS об уязвимости знаю и подтверждают её наличие в системе. В связи с этим было принято даже решение не запускать главную сеть до момента решения случившихся опасностей.

Некоторые специалисты в области кибербезопасности отмечают, что стоит очень тщательно изучать и проверять блокчейны, ведь ошибками могут воспользоваться киберпреступники.

Именно найденная ошибка и стала причиной, почему EOS подешевел на целых 10%. Случилось это очень стремительно, буквально за часы.