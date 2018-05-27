На конкурсе «Авиадартс» бомбардировщики Ту-22М уничтожили «противника» 24 бомбами

Сегодня, 21:15

Бомбардировщики Ту-22М нанесли удар по переправе 24-мя бомбами ОФАБ 250-270. Данное действие произошло на конкурсе «Авиадартс».

После такого сокрушительного удара, с целью обеспечения высадки десанта в тылу противника штурмовики Су-25СМ3 нанесли удар по бронетехнике и танковой роте. Удары были нанесены ракетным и пушечным вооружением.

Бомбардировщик Ту-22М является мощной техникой не только для уничтожения авианосных группировок, но и способен бить по наземным целям бомбами и крылатыми ракетами.

Штурмовик Су-25 создан с целью поддержки войск на поле боя. Его последняя модификация Су-25СМ3 отличается спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, которая способна программировать конечную точку с точностью до 10 м, а прицельно-навигационный комплекс позволяет увеличить точность оружия, которым не удается управлять.