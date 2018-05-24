GPS-датчики для животных могут следить за их владельцами

Сегодня, 09:09

"Лаборатория Касперского" поработала над изучением трекеров, принадлежащих нескольким торговым маркам, и заметила немало проблем безопасности.

GPS-датчики для домашних животных способствуют слежке за их владельцами. В эпоху интернета для кражи персональной информации пользователей кибермошенникам вовсе не обязательно производить на них атаки. Они попросту могут нацеливаться на их домашних питомцев. Злоумышленник может взломать устройства, узнать координаты животного и хозяина и следить за владельцами питомцев. Как стало известно, чтобы использовать Bluetooth, авторизация не нужна, токены и геолокационная информация хранится в незашифрованной форме. В момент подключения к серверу по HTTPS трекер не проверяет цифровой сертификат.

"Стоит больше внимания уделить безопасности, поскольку злоумышленник имеет доступ к информации хозяина и его домашнему любимцу, подвергая обоих опасности", - рассказали специалисты "Лаборатории Касперского".