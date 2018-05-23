Cisco: Российские хакеры готовят массированную кибератаку на Украину

Сегодня, 18:08

Зараженные программой VPNFilter устройства выявлены в 54-х странах. Однако компания Cisco утверждает, что хакеры нацелены на Украину.

Компания Cisco, которая занимается производством сетевого оборудования предупредила Украину о том, что российские хакеры готовят массированную кибератаку, которая предполагается 28 июня в День Конституции Украины.

Отмечается, что поведение вредоносной программы VPNFilter, за использованием которой стоит правительство Российской Федерации, особо опасно на сетевых устройствах. Это обусловлено тем, что программа взламывает пароли и отслеживает системный протокол управления технологическими процессами Modbus. В добавок ко всему, она способна поражать устройства группами, вследствие чего сотни тысяч жертв остаются без интернета.

Власти Великобритании и США обвиняют Россию в атаке подобными вредоносными программами. Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления не обоснованы, так как отсутствуют доказательства.

СБУ, в свою очередь, также обвиняет Россию, считая, что подобным образом власти РФ хотят сорвать финал Лиги Чемпионов, который состоится 26 мая.