Хакеры Пакистана взломали дипломатов США

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Доступ к важной информации открылся после перехода в сторонний магазин Stealth Mango для Android на их смартфонах.

На минувшей неделе компания Lookout представила отчет, в котором сотрудники обвинили военных Пакистана в совершении хакерских атак против граждан, государственных служащих и дипломатов. Проанализировав 15 Гб данных, компания сделала вывод, что злоумышленники взломали чиновников США, Великобритании и Австралии посредством пуш-уведомлений, которые вели пользователя в сторонний магазин приложений на Android-смартфонах.

Установив данную программу на смартфоны, они предоставили хакерам полный доступ к текстовым сообщениям, аудиозаписям, фотографиям. Business Insider добавил, что злоумышленники могли изучать контакты атакованных чиновников во всех приложениях, включая Skype, и получали полный доступ GPS-данным пользователя.

Отмечается, что дипломаты Великобритании и Австралии попали под удар случайно, они не были целью взлома, но их данные также скомпрометировали посредством приложения Stealth Mango для Android.