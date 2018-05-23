СМИ: ФБР завысило число принадлежащих террористам телефонов

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В 2017 году американские федералы не смогли взломать около 7,8 тыс. смартфонов и прочих мобильных устройств, принадлежащих преступникам. Пресса Штатов назвала сведения ФБР ложными, насчитав не более 2 тыс. телефонов.

Ранее Кристофер Рей, возглавляющий ФБР, подвел итоги завершившегося 30 сентября 2017-го финансового года. Получив разрешение суда, федералы США все равно не смогли проникнуть в смартфоны и прочие средства коммуникации террористов, объяснив свое фиаско работой суперсовременных средств шифрования данных. Американские СМИ уверены, ФБР в несколько раз завысило число принадлежащих террористам телефонов, которое на самом деле колеблется в пределах 1-2 тыс..

У федералов есть несколько баз данных. Из-за программной ошибки, многие средства коммуникации преступников были посчитаны несколько раз. Отсюда и сильно завышенное количество не взломанных телефонов, считает пресса США. В течение нескольких недель ФБР проведет новую проверку, пересчитав контакты успешно скрывающихся террористов.