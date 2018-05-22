Google обвинили в слежке за своими пользователями через Safari

Сегодня, 15:08

На корпорацию Google подан коллективный иск, в котором компания обвиняется в слежке за своими пользователями. Для получения конфиденциальной информации используется браузер Safari.

Британский суд рассмотрит коллективный иск, который был направлен против корпорации Google. В обвинении речь идет о том, что через данный браузер производится слежка за пользователями iPhone. Соответствующий документ был подан для рассмотрения Высокого суда Англии и Уэльса вчера, 21 мая.

В иске представлены доказательства того, что в компании использовали стандартные настройки мобильных телефонов для сбора конфиденциальной информации. Установлено, что для этого использовался браузер Safari, а непосредственный сбор информации происходил начиная с 2011 года и до февраля 2012.

Сторона обвинения имеет достоверную информацию о том, что Google использует полученную информацию для разделения пользователей на группы для рассылки специфической рекламной продукции. Сумма иска составляет 3,2 миллиарда фунтов, а сама слежка коснулась около 4,4 миллиона пользователей.

Руководство компании считает такие обвинения беспочвенными и уверенны, что данный иск направлен не только против Google, но и его пользователей.