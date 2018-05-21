Из-за приложения для слежки за детьми в Сеть попали их личные данные и пароли

Сегодня, 11:09

Программа называется TeenSafe. Благодаря ей родители могут отслеживать действия в социальных сетях и мессенджерах. Однако несколько серверов разработчиков расположились в облаке от Amazon и не были защищены паролем.

О том, что из-за TeenSafe в Сеть попали личные данные с паролями самих родителей и их детей, сообщает информационное издание ZDNet. Исследователь Роберт Виггинс рассказал, что только на одном сервере в базе данных было больше 10 тысяч записей. В их числе были электронные письма для регистрации в системе. Кроме того, там можно было отыскать адреса Apple ID, которые связанны с аккаунтом.

В записях также были названия смартфонов, а также пароли от Apple ID устройств детей, за которыми следили их родители. Проблема также состоит в том, что TeenSafe требует отключение двухфакторной аутентификации, что позволило бы хакерам с лёгкостью взламывать смартфоны детей.

Разработчики из TeenSafe уже успели исправить уязвимость и предупредить клиентов и проблеме.

TeenSafe является приложением для слежки за ребёнком, его активностью в мессенджерах и соцсетях. Оно предоставляет родителям историю браузера, звонков и активность в сервисах для отношений. Только в США TeenSafe пользуются больше миллиона граждан.