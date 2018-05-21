На ЧМ-2018 военные защитят стадионы от дронов комплексами «Свет» и «Житель»

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Министерство обороны РФ уже сформировало для такой защиты специальные мобильные группы, которые будут противодействовать беспилотным средствам. Их оснастят уже проверенной техникой и экспериментальными разработками.

Российские стадионы защищать от беспилотных летательных аппаратов будут специальные манёвренные группы радиоэлектронной борьбы. Военных выделят в Минобороны РФ. Об этом рассказали источники из военного ведомства и источники из военно-промышленного комплекса. В Минобороны эту информацию не подтвердили, и вообще отказались комментировать.

Группы оснастят экспериментальными системами «Свет», «Житель» и «Силок». Группы для защиты от дронов будут работать во всех 11 городах РФ, где пройдёт ЧМ-2018 по футболу.

Станция «Свет» может защищать от перехвата данные, которые передаются по каналам. Комплекс начали вводить на вооружение в 2012 году. «Свет» ищет и анализирует источников излучения радио в диапазоне от 25 МГц до 18 000 МГц. Время развёртывания – около 10 минут, а температура работы – от -30 до +40 градусов. Работа ведётся круглосуточная. Создали комплекс специалисты из Петербурга.

«Житель» выпускают в Воронеже. Комплекс предназначен для радиоэлектронного подавления станцией GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи, а также ведения разведки. В 2016 году сообщалось, что комплекс «Житель» был замечен ОБСЕ на территории Донецкой области.

Эксперты пояснили, что такие меры нужны из-за новой мировой тенденции наносить удары при помощи дронов и беспилотников. Например, подобные атаки были в Сирии, когда пострадала авиабаза Хмеймим, взорвался склад с боеприпасами, повредились четыре самолёта и погибло два человека.